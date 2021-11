La definizione e la soluzione di: Sono distanti in Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Sono distanti in Alto Adige degli ostaggi delle SS in Alto Adige avvenne alla fine di aprile del 1945, nelle settimane finali della seconda guerra mondiale in Europa, fino ad arrivare ...

Altre definizioni con sono; distanti; alto; adige; Lo sono i negozi quando lavorano; Sono uguali in città; Proiezione di filmati sonori nelle discoteche; Sono scritte in nota; Poco distanti, confinanti; Lontani, distanti; Spostamenti in luoghi distanti, lunghe trasferte; Relativa ad un altopiano calabrese; Il monte granitico di Nuoro alto quasi 1000 metri; Altopiano tra Francia, Belgio e Lussemburgo; Il salto con cui il cavallo disarciona il fantino; Nativi della val d'Adige; Così è anche detto il territorio dell'Alto Adige; Affluente dell'Adige detto anche Schwarzenbach; Relativi all’Adige; Ultime Definizioni