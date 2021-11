La definizione e la soluzione di: Situato in lontananza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISTANTE

Curiosità/Significato su: Situato in lontananza mentre le estati possono essere estremamente calde, spesso afose. La lontananza dal mare non consente poi di avere un'elevata umidità e di conseguenza ...

