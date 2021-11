La definizione e la soluzione di: La Pulzella che, processata per eresia, morì sul rogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : GIOVANNA D'ARCO

Altre definizioni con pulzella; processata; eresia; morì; rogo; Jeanne d'__, la pulzella d'Orléans; Jeanne d'_, la pulzella d'Orléans; Jeanne d'__ ovvero la pulzella d'Orléans; 3 lettere: Jeanne d'___, la pulzella di Orléans; Processata o lavorata come la pelle animale; Giovanna d'Arco fu processata come tale; Sostenne un'eresia; Famoso eresiarca del sec. IV; Un eresiarca del secolo IV; Lo mina un'eresia; Una morìa improvvisa e diffusa; Morì sul Golgota; Vinse e morì a Trafalgar; Sotto le sue mura morì re Luigi IX di Francia; Mangiano nel trogolo; Il suo Concilio condannò al rogo Jan Hus nel 1415; Fu re degli ostrogoti; Condannate al rogo;