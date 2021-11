La definizione e la soluzione di: Pensieri che non danno pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASSILLI

Curiosità/Significato su: Pensieri che non danno pace affermano solamente ciò che è già noto e quindi non danno alcuna informazione aggiuntiva, sono universali e necessari ma non ampliano la conoscenza. L'esempio ...

Altre definizioni con pensieri; danno; pace; Assorto in pensieri, imbronciato; Afflitti da pensieri; Assorto in tetri pensieri; Pensieri angosciosi e opprimenti; Un danno alla nave; Sostanza dannosa per l'organismo; Appesantito, reso più dannoso; Ha subito o ritiene di aver subito un danno; Un rapace come il capovaccaio; Firmò la pace con la Gran Bretagna nel 1763; Cape, promontorio del John F. Kennedy space center; Aldo che ideò la Marcia della pace Perugia-Assisi; Ultime Definizioni