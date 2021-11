La definizione e la soluzione di: Si organizzano per visitare i dintorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GITE

Curiosità/Significato su: Si organizzano per visitare i dintorni di Torino e i suoi dintorni sono abbelliti dalle numerose residenze sabaude, Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO; nel comune di Torino si trovano il Palazzo ...

Altre definizioni con organizzano; visitare; dintorni; Organizzano viaggi e vacanze; Organizzano e dirigono un'impresa, anche non loro; Si organizzano nei parchi del Sudafrica; Organizzano colpi di stato; In Arizona vi si può visitare il Trail Dust Town; Vi si può visitare il Deutsches Bergbau-Museum; Occorre collegarcisi per visitare un sito; A Ravenna si può visitare quello di Galla Placidia; Luoghi nei dintorni; Alture nei dintorni di Padova; Paraggi, dintorni; Dintorni;