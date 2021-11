La definizione e la soluzione di: Opprimente come un'idea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ANGOSCIOSA

Curiosità/Significato su: Opprimente come un idea Milano era stato scelto da Manzoni con l'intento di alludere al medesimo opprimente governo del dominio austriaco sul nord Italia. Altri critici letterari ...

Altre definizioni con opprimente; come; idea; Un regime opprimente; Pesante e opprimente; Aria opprimente; Agire come il caffè sui nervi; Fanno... come gli altri; Lo sono i vini forti e dolciastri, come il passito di Pantelleria; Elementi chimici come il fluoro; Il No, personaggio ideato da Sergio Bonelli; Quello di proporzione fu ideato da Galileo Galilei; La manifestazione canora ideata da Ezio Radaelli; Serie TV di Rai 2 ideata da Giancarlo De Cataldo; Ultime Definizioni