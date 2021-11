La definizione e la soluzione di: Non distinguono certi colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DALTONICI

Curiosità/Significato su: Non distinguono certi colori reazione può essere desiderata in certi alimenti come appunto il pane, ma potrebbe essere ottenuta anche in alimenti in cui non è desiderata, come nel caso ...

Altre definizioni con distinguono; certi; colori; Distinguono le carte da gioco; Fatti di materiali che si distinguono tra ferrosi e non ferrosi; Si distinguono sul campo di battaglia; I daltonici non ne distinguono alcuni; Energici come certi provvedimenti; Così rimangono certi desideri; L'open di certi uffici; Lo sono certi pannelli; Realizzati imprimendo colori e forme; Volgare, dai colori sgargianti e chiassosi; Tecnica di pittura con colori in emulsione; I pittori vi mescolano i colori; Ultime Definizioni