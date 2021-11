La definizione e la soluzione di: Mutano vocali in vocaboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BO

Curiosità/Significato su: Mutano vocali in vocaboli finale in -re: sóre [sorella] - serure [sorelle] paise [paese] - paiésere [paesi] Per il femminile molti aggettivi e sostantivi mutano le vocali interne ...

