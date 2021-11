La definizione e la soluzione di: In mezzo alla galleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LE

Curiosità/Significato su: In mezzo alla galleria La galleria stradale del San Gottardo è una galleria autostradale che collega i villaggi di Göschenen nel canton Uri con Airolo nel cantone Ticino. La ...

Altre definizioni con mezzo; alla; galleria; In mezzo all'agrume; In mezzo al ring; Mezzo minuto: né più né meno; In mezzo all'apertura; Piegano la fortuna dalla loro parte; Ballano se non c’è il gatto; Scavati dalla goccia; Venute a galla; Lo scavo d’una galleria; Dipinto di Caravaggio conservato nella Galleria Borghese di Roma; Traforo, galleria; Galleria con il binario; Ultime Definizioni