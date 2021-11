La definizione e la soluzione di: Mettere in funzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATTIVARE

Curiosità/Significato su: Mettere in funzione a {\displaystyle a} di x {\displaystyle x} ) è la funzione inversa della funzione esponenziale in base a {\displaystyle a} data da a x : R ? ( 0 , + ...

Altre definizioni con mettere; funzione; Mettere radici; Mettere fuori strada; Mettere delicatamente qualcosa su una superficie; Mettere ordigni rendendo esplosivo... un rapporto; Quella di legge ha una funzione di garanzia; Quando ha una funzione strutturale si dice parasta; Mobili a doppia funzione; La statua con funzione di colonna nei templi greci; Ultime Definizioni