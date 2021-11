La definizione e la soluzione di: Macina per le polpette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRITACARNE

Curiosità/Significato su: Macina per le polpette all'interno di una píta, cioè un pane basso e rotondo. Molto comuni le polpette come le soutzoukákia (s??t???????a; polpettine di carne al sugo di pomodoro) ...

Altre definizioni con macina; polpette; Ruota per macinare; Macinano il grano; Si macina sulla Carbonara; Rompere, macinare; Polpette di legumi fritte mediorientali; Lo è la carne per le polpette; Un ingrediente delle polpette; Cosi è la carne per le polpette; Ultime Definizioni