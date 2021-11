La definizione e la soluzione di: Si indossa per evitare di disperdere agenti patogeni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MASCHERINA

Curiosità/Significato su: Si indossa per evitare di disperdere agenti patogeni funghi patogeni; i funghi si staccano nel giro di un paio d'ore e non sono nocivi per le persone su cui sono cresciuti. Il nome da eroina che si è scelta ...

Altre definizioni con indossa; evitare; disperdere; agenti; patogeni; L'indossa il frate; Lo presenta l'indossatore; Si indossano ai piedi fino alla base del polpaccio; Si indossa in spiaggia: __ da bagno; Spostare, evitare; Sindrome che faceva evitare il servizio militare; Fa evitare... il pagamento dei diritti doganali; Così sono i compagni... da evitare; Gli agenti della Guardia di Finanza; Il genere con le avventure degli agenti segreti; Gli alimenti non trattati con agenti chimici; Disciplina che studia minuscoli agenti patogeni; Disciplina che studia minuscoli agenti patogeni; Ospita agenti patogeni senza sintomatologia; Viene causata da microrganismi patogeni; Se sono di borsa non sono patogeni;