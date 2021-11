La definizione e la soluzione di: È impiegato come combustibile e refrigerante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETANO

Curiosità/Significato su: e impiegato come combustibile e refrigerante diidrogeno è impiegato per la produzione dell'ammoniaca, per la desolforazione dei derivati del petrolio, come combustibile alternativo e, di recente, come fonte ...

Altre definizioni con impiegato; come; combustibile; refrigerante; Lo percepisce l'impiegato; Aggettivo impiegato come sinonimo di europoide; Un acido impiegato in preparati farmaceutici e fertilizzanti; Impiegato che batte testi; Gli insetti come le cicale; Come la vita che affatica; Il monumento conosciuto come Colosseo; Ornamento della giubba che serve anche come distintivo; Il combustibile ottenuto dalla spazzatura; Un materiale incombustibile oggi proibito; Il combustibile per stufe e camini; Deposito di combustibile; E' impiegato come combustibile e refrigerante; Ultime Definizioni