La definizione e la soluzione di: Fondo per la tutela dell'arte e dell'ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FAI

Curiosità/Significato su: Fondo per la tutela dell arte e dell ambiente FAI - Fondo Ambiente Italiano è una fondazione italiana senza scopo di lucro, sorta nel 1975 con l'intento di agire per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione ...

Altre definizioni con fondo; tutela; dell; arte; dell; ambiente; Coltivazione da latifondo; Fondo di bottiglioni; Fondo di piscina; Fondo Ambiente Italiano; Numi tutelari delle antiche case romane; Tutela editori; Quella dell'ingegno è tutelata dalla legge sul diritto d’autore; Li tutelano i sindacati; Il fronte dello schieramento; Il fidanzato della sonnambula Felliniana; Ludi dell' antica Roma; Muscolo della mandibola; L'arte del mastro d’ascia; La arte di lavorare legni pregiati; Una figura delle carte; Partecipare ad una gara; Il fronte dello schieramento; Il fidanzato della sonnambula Felliniana; Ludi dell' antica Roma; Muscolo della mandibola; Fondo Ambiente Italiano; L'effetto sull'ambiente di un intervento antropico; La copertura di un ambiente aperto; Consente di aspirare un fluido da un ambiente; Ultime Definizioni