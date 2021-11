La definizione e la soluzione di: Filo di canapa riunito in matassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACCIA

Curiosità/Significato su: Filo di canapa riunito in matassa nella matassa. Per questo motivo, nei giorni di lutto esisteva il divieto di filare. Il divieto era esteso ad altri momenti dell'anno: il giorno di Sant'Antonio ...

Altre definizioni con filo; canapa; riunito; matassa; Filo elettrico; Celebre filosofo del secolo scorso; Antica città greca, patria del filosofo Talete; Grande filosofo sofista; Droga ricavata dalla canapa indiana; Un tessuto di canapa usato per i sacchi; E' simile alla canapa; Grossa corda usata per pescare, in canapa o nylon; Riunito in una raccolta sistematica; Un piccolo gruppo riunito; Sgarbugliare una matassa; Così è tipicamente la matassa; Vi si avvolge la matassa; Un'estremità della matassa; Ultime Definizioni