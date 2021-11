La definizione e la soluzione di: Espatriato in cerca di fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMIGANTE

Curiosità/Significato su: Espatriato in cerca di fortuna 7 ottobre 1934, dopo aver scontato sette anni di carcere. È immediatamente espatriato e ricondotto in Italia, non avendo mai ottenuto la cittadinanza ...

Altre definizioni con espatriato; cerca; fortuna; Si effettua per cercare il miglior offerente; Un dopo ricercato; Le piante ornamentali... della ricerca; Ong di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo; Piegano la fortuna dalla loro parte; Pianticella portafortuna; Nel mito greco, lo sfortunato amante di Ero; Li aiuta la fortuna; Ultime Definizioni