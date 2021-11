La definizione e la soluzione di: Ente che promuove il turismo in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Curiosità/Significato su: Ente che promuove il turismo in Italia VV., Italia, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 27 agosto 2021. Storia d'Italia Italia preistorica ...

Altre definizioni con ente; promuove; turismo; italia; Terribilmente letale; Una serie TV derivata da una precedente; E’ faticoso contro corrente; Visibilmente lieto; Nacque nel 1894 per promuovere il turismo sigla; Ente che promuove il turismo locale; __ Food: promuove le tradizioni alimentari locali; Il complesso delle attività per promuovere le vendite; Il Filippo Tommaso del futurismo; Fondò il futurismo; Nacque nel 1894 per promuovere il turismo sigla; Un’associazione per il turismo; Gruppo prog rock italiano; Una marca italiana di blue jeans; Un airone comune in Italia; Antica regione dell'Italia centrale; Ultime Definizioni