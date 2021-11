La definizione e la soluzione di: Costringe la nave ad andare in bacino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Curiosità/Significato su: Costringe la nave ad andare in bacino trasmissione in tutta la nave, dicendo ai nostri che sa che sono sulla sua nave. Dice loro che sa che si sono intrufolati attraverso il bacino degli ospiti ...

