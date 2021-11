La definizione e la soluzione di: Cosi è il pallone che non rimbalza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SGONFIO

Curiosità/Significato su: Cosi e il pallone che non rimbalza le possibilità di giocare il pallone con le mani, così come il calcio negli stinchi, le cariche, gli sgambetti. È qui che si inserisce la separazione ...

