La definizione e la soluzione di: Il consorte della first lady. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRESIDENTE

Curiosità/Significato su: Il consorte della first lady Con l'espressione di first lady (plurale inglese: first ladies), alla lettera "prima signora", viene comunemente indicata la moglie del presidente degli ...

Altre definizioni con consorte; della; first; lady; Nella Grecia d'un tempo era la consorteria dei nobili; Imperatrice d'Oriente consorte di Giustiniano; La consorte d'un lord; Combriccola, consorteria; L'Arcangelo della Annunciazione; Era la sigla della Germania Est; Quelli della fantasia non hanno limiti; Lo è Baloo ne Il libro della giungla; Acronimo di ogni First Lady degli USA; La Bruni ex first lady; Ex First Lady degli Stati Uniti moglie di Trump; La Lady inglese che si dice cavalcò nuda; Acronimo di ogni First Lady degli USA; La Lady in una pellicola di Park Chan-wook; Uno dei figli di Lady D; Ultime Definizioni