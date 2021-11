La definizione e la soluzione di: Il complesso delle manovre per guidare un aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PILOTAGGIO

Curiosità /Significato su: Il complesso delle manovre per guidare un aereo La collisione aerea di Ramstein è un incidente aereo verificatosi nel corso di un'esibizione acrobatica il 28 agosto 1988 durante l'Airshow Flugtag '88 ...

