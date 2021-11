La definizione e la soluzione di: Come la vita che affatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LOGORANTE

Curiosità/Significato su: Come la vita che affatica da qualunque parte si contempli», continuando affermando che «invano lo spettatore si affatica a ricercare un punto di vista da cui scorgere entrambi i ...

Altre definizioni con come; vita; affatica; Gli insetti come le cicale; È impiegato come combustibile e refrigerante; Il monumento conosciuto come Colosseo; Ornamento della giubba che serve anche come distintivo; È maestra di vita; Si può condurne uno alto di vita; La Ekberg ne La dolce vita; Si indossa per evitare di disperdere agenti patogeni; Affaticano i ciclisti; Affaticato; Affaticare; Affaticarsi o annoiarsi; Ultime Definizioni