La definizione e la soluzione di: Arnese per lo sterro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BADILE

Curiosità/Significato su: Arnese per lo sterro cominciato il lavoro più in basso, appena pronti gli arnesi da sterro. Il primo colpo di piccone, per la parte modenese, fu dato il 28 aprile 1766, appena ...

Altre definizioni con arnese; sterro; Arnese del mastro carraio; L’arnese usato dall’accordatore; Arnese dentato del falegname; Arnese del muratore; Un arnese per lo sterro; Ultime Definizioni