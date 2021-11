La definizione e la soluzione di: Allevava figli non suoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NUTRICE

Curiosità/Significato su: Allevava figli non suoi circa 100 alberi d'ulivo, oltre a un vigneto, con cui produceva vino, e allevava 150 bovini, 400 polli, 200 capre, 50 maiali e più di 60 asini. Il 4 agosto ...

Altre definizioni con allevava; figli; suoi; Una figlia di Agamennone; Ha figli girini; Si dice che i figli ne siano il bastone; Figlia di Febe, sorella di Leto, madre di Ecate; My Way fu uno dei suoi cavalli di battaglia; I suoi giorni non fanno né 30 né 31; Nella soluzione... paga i suoi debiti; L'Inter per i suoi tifosi; Ultime Definizioni