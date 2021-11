La definizione e la soluzione di: Vernice colorata per unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SMALTO

Curiosità/Significato su: Vernice colorata per unghie Crystal ball è una pasta gommosa colorata utilizzata per creare palloncini soffiando in un cannello. Crystal ball nacque dall'idea del dottor Claudio ...

Altre definizioni con vernice; colorata; unghie; Si dà con la vernice dopo la prima posa; Ricoperto di vernice lucida; Il toccare appena la vernice con un pennello; Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice; Una pianta colorata tropicale, da appartamento; La decorazione colorata degli ordini cavallereschi; Grossa farfalla colorata diffusa in Italia; Colorata... come può essere una trota!; Lo è chi si mangia compulsivamente le unghie; Proteina presente in capelli, peli, pelle e unghie; Il tessuto che comprende pelle, peli, unghie, capelli; Le unghie degli equini; Ultime Definizioni