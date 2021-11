La definizione e la soluzione di: Trasformare in un aspro... condimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INACETIRE

Curiosità/Significato su: Trasformare in un aspro... condimento occasione di feste religiose. Pesto (pìstu), come in tutto il resto della Liguria questo condimento per la pasta, a base di basilico, olio di oliva, parmigiano ...

Altre definizioni con trasformare; aspro; condimento; Trasformare maiali, manzi e vitelli in carne; Trasformare, cambiare; Come un acido aspro contenuto nell'uva; Aspro e pungente come il fumo di legna; Condimento aspro; Quello Calabro comprende l' Aspromonte; Condimento in cui si usano zucchero e aceto; Condimento milanese con prezzemolo, aglio e limone; Il condimento... interno; Un condimento asprigno; Ultime Definizioni