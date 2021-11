La definizione e la soluzione di: Si studia in seminario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEOLOGIA

Curiosità/Significato su: Si studia in seminario Disambiguazione – Se stai cercando il metodo di insegnamento, vedi Seminario (istruzione). Il seminario è l'istituzione della Chiesa cattolica dedicata alla formazione ...

Altre definizioni con studia; seminario; Si studia alla Bocconi; Studiano il piano d'attacco; Lo scienziato che studia le larve da seta; Freud ne ha studiato molte sfaccettature; Su questa verte il Seminario di Aldo Busi del 1984; Ultime Definizioni