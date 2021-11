La definizione e la soluzione di: Strumenti per la raccolta di dati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RILEVATORI

Curiosità/Significato su: Strumenti per la raccolta di dati di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione ...

Altre definizioni con strumenti; raccolta; dati; Antichi strumenti astronomici e di navigazione; Strumenti pubblici per esercizi fisici: __ vita; Strumenti a percussione come il gong e le maracas; Strumenti da disegno a forma triangolare; Fanno la raccolta dopo l'estate; Raccolta di campioni di legname; Segue l'aratura e precede la raccolta; La raccolta dell'uva per fare vino; Chi lavora esaminando dati; I Mode inglesi di Dave Gahan, fondati nell'80; Contengono dati... e ricordi; C'è quello per la protezione dei dati personali; Ultime Definizioni