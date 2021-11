La definizione e la soluzione di: Ha sede in un palazzo caratteristico di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONU

Curiosità/Significato su: Ha sede in un palazzo caratteristico di New York New York, città degli Stati Uniti, vanta la presenza di 6.472 grattacieli, più alti di 100 metri, 92 dei quali sono più alti di 183 metri (600 piedi) ...

