La definizione e la soluzione di: Prime consonanti in thailandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TH

Curiosità/Significato su: Prime consonanti in thailandese ricorda nuovamente che, con tre consonanti, la linea orizzontale si spezza. Quindi, alla fine della scrittura delle consonanti/matra/diacritici di tutta la ...

Prime lettere in italiano; Esprime dubbio o incertezza; Realizzati imprimendo colori e forme; Incline a esprimere il suo dissenso; Così senza consonanti; Le consonanti di Sofia; Le consonanti delle nubi; Consonanti di fino; Il parco marino thailandese con 42 isolotti; La tipica boxe thailandese tha; Insalata thailandese a base di papaya verde tha; Un thailandese.. antico;