La definizione e la soluzione di: Prefisso per diverso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETERO

Curiosità/Significato su: Prefisso per diverso Marianne Settentrionali, che ora usano il prefisso +1 +671: era assegnato a Guam, che ora usa il prefisso +1 +672: Territori Australiani Esterni: Antartide ...

