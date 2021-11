La definizione e la soluzione di: Le precedono in mille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IL

Curiosità/Significato su: Le precedono in mille chiamato anche Bibbia ebraica. Contiene tutti i libri della Bibbia che precedono la vita di Gesù, a differenza del Nuovo Testamento che contiene solo libri ...

Altre definizioni con precedono; mille; Precedono gli annunci pubblicitari; Ci precedono nell’incrocio; Precedono le decime; Precedono le gare di F. 1; Equivale a un millesimo di un nanometro; Il viaggiatore che muore in un'opera di Miller; L'uva... da Mille e una notte; La pasta di millefoglie e vol-au-vent; Ultime Definizioni