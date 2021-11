La definizione e la soluzione di: Per Cesare era X. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DIECI

Curiosità/Significato su: Per Cesare era X La legio X di Cesare o legio X Equestris ("equestre") e forse anche legio X Veneria, era un'unità militare romana di epoca tardo repubblicana, la cui ...

Altre definizioni con cesare; La vedova di Giulio Cesare; Lo storico bizantino di Cesarea del VI secolo; Il Marco Porcio Catone rivale di Giulio Cesare; Tra Gaio Giulio Cesare e Augusto; Ultime Definizioni