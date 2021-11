La definizione e la soluzione di: I Paesi Bassi... in auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NL

Curiosità/Significato su: I Paesi Bassi... in auto Le targhe d'immatricolazione dei Paesi Bassi, di cui esistono diversi tipi, dal 1978 hanno nella maggior parte dei casi un fondo giallo riflettente con ...

