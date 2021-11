La definizione e la soluzione di: Ospita anche la Cena in Emmaus del Caravaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PINACOTECA DI BRERA

Curiosità/Significato su: Ospita anche la Cena in Emmaus del Caravaggio La cappella Contarelli si trova nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Ospita il ciclo pittorico su san Matteo realizzato da Caravaggio. La cappella ...

