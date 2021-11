La definizione e la soluzione di: Negozi per sarte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERCERIE

Curiosità/Significato su: Negozi per sarte dei cinque laboratori che Chanel aveva aperto, 60 sarte erano impegnate a confezionare solo abiti per le ricche signore spagnole. Il 1916 è l'anno del ...

