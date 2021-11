La definizione e la soluzione di: In dieci formavano una legione romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COORTI

Curiosità/Significato su: In dieci formavano una legione romana sull'esempio della falange greca, la legione romana. Egli iniziò a dividere la popolazione che era adatta alle armi, in contingenti militari. Ogni contingente ...

