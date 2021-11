La definizione e la soluzione di: La si contatta in caso di guasti all'elettrodomestico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : ASSISTENZA TECNICA

CuriositĂ /Significato su: La si contatta in caso di guasti all elettrodomestico impianto elettrico. Viene utilizzato a tutela della salute umana in caso di guasto verso terra (dispersione elettrica) o folgorazione fase-terra, fornendo ...

Altre definizioni con contatta; caso; guasti; elettrodomestico; Appellato, contattato; Si lascia per essere contattati; Lo Snowden testimone di un caso di spionaggio USA; Ausilio ortopedico utile in caso di piedi piatti; Se e quando, casomai; Possono ingrossarsi in caso di infezione; Lo sono i denti guasti; Guasti alla nave riparati in cantiere; Elettrodomestico che in casa non può mancare; Elettrodomestico per la cottura di un noto cereale; L’elettrodomestico con cui si preparano i frappe; L'elettrodomestico che pulisce i vestiti; Ultime Definizioni