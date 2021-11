La definizione e la soluzione di: In un celebre romanzo è definito placido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DON

Curiosità/Significato su: In un celebre romanzo e definito placido male è un film del 2010 diretto da Michele Placido, basato sulla vita del criminale milanese Renato Vallanzasca. La sceneggiatura, scritta da Placido insieme ...

