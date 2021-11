La definizione e la soluzione di: La capitale europea tagliata in due dal Danubio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BUDAPEST

Curiosità/Significato su: La capitale europea tagliata in due dal Danubio slargasse dal Ponto all'Adriatico, dal Danubio alle Alpi": è lo stesso monte che salirà Filippo V cento anni dopo la morte del grande Filippo, dal quale osservò ...

