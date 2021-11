La definizione e la soluzione di: Cantante brasiliana che ha in repertorio Show das Poderosas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANITTA

Curiosità/Significato su: Cantante brasiliana che ha in repertorio Show das Poderosas

Altre definizioni con cantante; brasiliana; repertorio; show; poderosas; Nacque col film Il cantante di jazz del 1927; Il cantante Antonacci; Una Francesca cantante che ha vinto X Factor; Il Maurice attore e cantante che recitò in Gigi; Vecchia moneta brasiliana; La moneta brasiliana; La squadra brasiliana in cui militò Pelé; Cascata brasiliana e affluente del Paranà; Ha in repertorio La mia città; Il cantautore che ha in repertorio Come una favola; Ha in repertorio Arrogante; Ha in repertorio “Controvento”; Aiutare l'interrogato... a un quiz show; Ellen __, comica USA con omonimo show; Fu un talk show politico Rai di Antonio Socci; Il talk show politico di Santoro dal 2000 al 2002; Ultime Definizioni