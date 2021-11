La definizione e la soluzione di: In botanica, lo è la foglia che termina con una punta allungata e rigida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CUSPIDATA

Curiosità/Significato su: In botanica, lo e la foglia che termina con una punta allungata e rigida polare è più corto del diametro equatoriale. Oblungo Organo di forma allungata (foglia, petalo o altro) con margini più o meno paralleli. Obovata Foglia o ...

