La definizione e la soluzione di: Aggettivo per un uomo cattivo ed empio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REPROBO

Curiosità/Significato su: Aggettivo per un uomo cattivo ed empio 2:3; 2 Pietro 2:18; ingannevole, dannoso, mondano, passato, carnale, o empio). Come nota dominante della propria vita, il desiderio peccaminoso è indicato ...

