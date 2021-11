La definizione e la soluzione di: Il poeta dell'antichità famoso per i voli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PINDARO

Curiosità/Significato su: Il poeta dell antichita famoso per i voli (1736-1823), che era anche un rinomato poeta dialettale. Nel 1766 entrò nel seminario di Faenza, studiando latino con il famoso Francesco Contoli. Vi rimase dai ...

