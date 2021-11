La definizione e la soluzione di: In verde e in beige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EE

Curiosità/Significato su: In verde e in beige classificazione RAL è costituita da 4 cifre, la prima delle quali identifica la gradazione di colore principale: 1xxx giallo: da RAL 1000 beige verdastro a RAL ...

