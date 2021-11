La definizione e la soluzione di: Verbo per cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LATRARE

Curiosità/Significato su: Verbo per cani termine; la forma base di costruzione della frase è comunque SVO (soggetto-verbo-oggetto). Il finnico è una lingua agglutinante, definizione con cui si intende ...

Altre definizioni con verbo; cani; Il verbo di chi fa jogging; Il verbo relativo alla raccolta del grano; Un verbo da chioccia; Verbo che può far sbellicare; Indigeni sudafricani del Natal; Rifinitura di un foro cilindrico in meccanica; In meccanica c'è quella dei sistemi rigidi; Guaito lamentoso e insistito dei cani; Ultime Definizioni