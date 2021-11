La definizione e la soluzione di: Non starsene fermi a guardare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FARE

Curiosità/Significato su: Non starsene fermi a guardare Cappuccetto Rosso, innamorata di un suo amico d’infanzia, Peter, non intende starsene con le mani in mano, così, in piena giornata, esce di casa per perlustrare ...

Altre definizioni con starsene; fermi; guardare; Si prendo­no per starsene a ripo­so; Non starsene a guardare; Infermità dell’orecchio; Il fisico Fermi; Le praticano le infermiere; Iniziali di Fermi; Modificare, correggere guardare di nuovo; Guardare in modo indiscreto; Guardare di nascosto, origliare; Darne una significa guardare o controllare al volo; Ultime Definizioni