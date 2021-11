La definizione e la soluzione di: Non la hanno i paria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CASTA

Curiosità/Significato su: Non la hanno i paria Pària o dalit (in passato definiti «intoccabili», ma la traduzione più appropriata è «oppressi») sono detti i fuori casta o 5ª casta nel sistema sociale ...

Altre definizioni con hanno; paria; Polemici, hanno sempre da ridire; Hanno uscite difficili da trovare; Denti che hanno perfino... i gatti; Il principe Augusto di Hannover e duca di Kent; Cittadina sulla Dora Riparia; La casta induista dei paria; La Riparia sfocia a Torino; La Riparia attraversa la valle di Susa;