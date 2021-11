La definizione e la soluzione di: Gonfio in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NF

Curiosità/Significato su: Gonfio in centro harpastum. Consiste in un gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfio d'aria e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio, anche ...

Altre definizioni con gonfio; centro; Gonfio, magniloquente; Gonfio per via di un edema o un ematoma; Gonfio.. in mezzo; E gonfio di succo; Centro di Pisa; Centro di moda; È al centro dell'iride; Importante centro dei Paesi Bassi settentrionali; Ultime Definizioni