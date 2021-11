La definizione e la soluzione di: Gli antichi lo usavano per un gioco simile ai dadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTRAGALO

Curiosità/Significato su: Gli antichi lo usavano per un gioco simile ai dadi ognuno un punteggio diverso. Gli astragali erano il gioco tipico dei bambini ma anche gli adulti ci giocavano e talora li usavano come amuleti o per una ...

